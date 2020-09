Reazione avversa: AstraZeneca sospende test vaccino anti-Covid (Di mercoledì 9 settembre 2020) AstraZeneca sospende la sperimentazione del vaccino anti-Covid: seria Reazione avversa riscontrata in uno dei partecipanti al test L’azienda farmaceutica AstraZeneca ha sospeso momentaneamente tutti i test clinici sul vaccino contro il Coronavirus, che sta sviluppando in collaborazione con l’Università di Oxford e l’Irbm di Pomezia, dopo che uno dei partecipanti alla sperimentazione ha accusato una seria potenziale Reazione… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

