Previsioni Meteo per la prossima settimana: progressivo peggioramento dopo un accenno di Anticiclone (Di mercoledì 9 settembre 2020) Previsioni Meteo – prossima settimana a due facce sul territorio italiano e sul Mediterraneo centrale. Con buona probabilità la prima parte potrebbe evolvere all’insegna di un temporaneo recupero dell’alta pressione, per quanto una blanda circolazione instabile possa ancora indugiare sul Mediterraneo Orientale, in prossimità della Grecia, e creare qualche fastidio sulla Sicilia, sulle aree ioniche e appenniniche. Successivamente, da metà settimana e verso di weekend 19/20, invece, potrebbe tornare a incidere, in particolare sul Mediterraneo centro-occidentale, il flusso instabile Atlantico, attraverso cavi d’onda secondari via via più penetranti. Nella sostanza, quindi, da lunedì 14 a mercoledì 16, su buona ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #9settembre - 3BMeteo : Buongiorno! Tra poco le previsioni #meteo di oggi #9settembre su @radiokisskiss! @pelopippo #PippoPeloShow - meteo_calabria : #PREVISIONI #METEO #CALABRIA PER LA #GIORNATA DI #DOMANI, #GIOVEDì #10SETTEMBRE 2020. Qui tutti i #dettagli.… - meteosmit : Previsioni meteo aggiornate il 09/09 alle 20:05. - LampedusaToday : Buona serata da #Lampedusa! In questo momento ci sono 27°C. Consulta meteo e previsioni › -