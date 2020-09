Pomeriggio 5, il dramma di Simona Izzo: “La frattura non si ricompone, la schiena non regge” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Simona Izzo è stata ospite di Pomeriggio 5 per raccontare cosa le è successo questa estate, dopo una caduta a bordo di una barca. “Sono andata dal mio ortopedico, fatto un’altra tac, e la frattura non si è ricomposta. Sto come Madonna, con il bustino, che dovrò portare per altri due mesi. La schiena non regge bene“, ha spiegato. L’incidente è avvenuto nel mese di luglio mentre si trovava a Capri: “Ero in motoscafo e quando arriviamo alla barca metto il piede mentre con l’altro rimango indietro. Il motoscafo si è sposato e io sono caduta – ha raccontato -. Vedevo nero e pensavo fosse la morte“. E ancora: “Non ricordo il momento dell’incidente, sentivo un grande dolore alla schiena. ... Leggi su ilfattoquotidiano

