Perché guardare (e apprezzare) High Fidelity (Di mercoledì 9 settembre 2020) Non capita così spesso che da un romanzo di culto nasca un film di culto. Alta fedeltà, versione cinematografica del libro del britannico Nick Hornby del 1995, è uno di questi, con John Cusack protagonista di una pellicola ancora oggi considerata un piccolo gioiello di nostalgia e un manuale sulle relazioni con gli ex. Del cast faceva parte anche Lisa Bonet (lanciata dalla sitcom I Robinson e dal noir di cult ma spesso dimenticato Angel Heart – Ascensore per l’inferno) nei panni della cantante Marie. La figlia della Bonet, Zoe Kravitz, è la produttrice e protagonista della versione seriale, intitolata High Fidelity, diffusa negli Usa sulla piattaforma digitale Hulu. In Italia questo show in 10 episodi è disponibile da oggi, 9 settembre, su StarZ; non è incentrato sul ... Leggi su wired

