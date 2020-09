Paura a Porto Venere, donna cade sulla scogliera (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Una donna di 30 anni è rimasta gravemente ferita, oggi intorno all'ora di pranzo, dopo essere caduta sugli scogli alla Grotta di Byron, nel comune di Porto Venere. Sul posto sono intervenuti i ... Leggi su lanazione

ehirosu : è che certe volte non porto avanti la conversazione perché ho paura di rompere, quindi se te mi dici che hai voglia… - Defcon1979 : @ronrons2 @RobertoRedSox io sono abituata bene a Trieste, non ho mai avuto paura a girare da sola di notte. Porto f… - ddojefrittur : RT @Claudio07071959: ... di mettere la città a ferro e fuoco pur di conquistarla. In effetti le manifestazioni di giubilo che mostrano ques… - Ali_Ce9488 : Sveglia dalle 6,con mal di schiena da paura. Dopo porto il mio bimbo a fare la flebo, poi parrucchiere, spesa e lo torno a prendere. - FabioLeone_ : @luisaMononoke Il pc portatile. Me lo porto dietro spesso per paura che mi entrino in casa e me lo rubino. Soprattu… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Porto Elezioni 2020, Giorgetti a Mantova spinge Rossi: «L’aria sta cambiando, si può vincere»

Il vice segretario federale della Lega attacca Pd e M5S: gestiscono solo il potere. Il candidato sindaco: porterò a votare 17mila elettori che di solito si astengono MANTOVA. «Qui c’è la sfida più ecc ...

Pontassieve, Salvini strattonato da una 20enne: strappata camicia e rosario

Pontassieve, Salvini strattonato da una ragazza: gli strappa camicia e rosario Una ragazza di 20 anni ha strattonato il leader della Lega, Matteo Salvini, e gli ha strappato la camicia e il rosario. L ...

