Ora puoi salvare sull’app di Waze viaggi e percorsi che pianifichi online (Di mercoledì 9 settembre 2020) Waze Live Map su desktop (screenshot da Waze)Waze, il principale rivale di Google Maps, ha rilasciato una nuova funzionalità che permetterà ai suoi utenti di pianificare un percorso di viaggio tramite un browser web per poi salvarlo sull’app mobile. La pianificazione di un viaggio è sempre stato uno dei punti forti di dell’applicazione di navigazione che, nel momento in cui un utente programma l’orario di arrivo preferito, calcola il tempo di percorrenza e suggerisce l’orario ideale per uscire di casa. Inoltre, monitorando il traffico in tempo reale, l’applicazione consiglia anche di anticipare la partenza se si formano ingorghi e rallentamenti sul precorso pianificato. Ora, in più, gli utenti di Waze potranno sfruttare la Live ... Leggi su wired

