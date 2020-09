Omicidio Willy Monteiro, il Gip convalida l’arresto dei quattro accusati. Tre sono in carcere, uno ai domiciliari (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’interrogatorio dei quattro fermati per l’Omicidio di Willy Monteiro a Colleferro. Il Gip convalida gli arresti. COLLEFERRO (ROMA) – Il Gip d Velletri convalida gli arresti dei quattro accusati della morte di Willy Monteiro. La decisione dopo l’interrogatorio dei quattro fermati per l’Omicidio di Willy Monteiro a Colleferro. Come riportato da La Repubblica, gli arrestati avevano risposto a tutte le domande respingendo le accuse: “Non abbiamo toccato il ragazzo. Siamo intervenuti per fare da pacieri“. convalidati gli arresti per i quattro accusati ... Leggi su newsmondo

