NBA Playoff 2020, Denver Nuggets-Los Angeles Clippers in tv: data, canale e orario gara-4 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Denver Nuggets-Los Angeles Clippers, gara-4 valida per il secondo turno dei Playoff NBA 2020. I losangelini si sono riportati avanti nella serie grazie a un parziale di 23-10 parziale piazzato nel finale del terzo atto. Decisivo 32 punti a referto per Paul George, mentre dall'altra parte Nikola Jokic si è nuovamente dimostrato un rebus per la compagine di Rivers: 32 punti anche per lui, che ha flirtato con la tripla doppia. Los Angeles piazzerà stanotte il primo vero allungo della serie o sarà la banda di Malone a siglare il 2-2? Appuntamento a partire dalle ore 03:00 di giovedì 1o settembre, con diretta tv e streaming non disponibili su Sky Sport NBA e Sky Go.

