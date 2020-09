Nainggolan resta all’Inter: niente accordo con il Cagliari (Di mercoledì 9 settembre 2020) Radja Nainggolan non tornerà al Cagliari nel corso della prossima stagione: niente accordo con l’Inter. Le ultime Radja Nainggolan resta un calciatore dell’Inter. Non è andato a buon fine l’incontro tra i dirigenti nerazzurri e il presidente del Cagliari Tommaso Giulini. Come riportato da Sky Sport, le parti non hanno raggiunto un accordo per il ritorno in Sardegna del centrocampista belga. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

