Mose, con marea sopra +130 cm scatterà sollevamento (Di mercoledì 9 settembre 2020) VENEZIA, 09 SET - E' stata fissata a quota +130 cm, rispetto a Punta della Salute, la soglia di salvaguardia sopra la quale scatterà il sollevamento delle barriere del Mose per proteggere Venezia dall'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Andrea59749012 : Mose, con marea sopra +130 cm scatterà sollevamento - Elisamazzetto : RT @AnsaVeneto: Mose, con marea sopra +130 cm scatterà sollevamento. L'11 settembre nuova prova in laguna per tutte e 3 le barriere #ANSA h… - sardanews : Mose, con marea sopra 130 cm scatterà sollevamento - AnsaVeneto : Mose, con marea sopra +130 cm scatterà sollevamento. L'11 settembre nuova prova in laguna per tutte e 3 le barriere… - iconanews : Mose, con marea sopra +130 cm scatterà sollevamento -

Ultime Notizie dalla rete : Mose con Mose, con marea sopra +130 cm scatterà sollevamento - Ultima Ora Agenzia ANSA Mose, con marea sopra +130 cm scatterà sollevamento

(ANSA) - VENEZIA, 09 SET - E' stata fissata a quota +130 cm, rispetto a Punta della Salute, la soglia di salvaguardia sopra la quale scatterà il sollevamento delle barriere del Mose per proteggere Ven ...

Statuto speciale con il piano "b". Sitran presenta lista e programma

Statuto speciale per Venezia: il candidato sindaco della Civica Marco Sitran è pronto a realizzare lo scorporo di Venezia insulare dalla terraferma, per ottenere la specialità e quelle agevolazioni fi ...

(ANSA) - VENEZIA, 09 SET - E' stata fissata a quota +130 cm, rispetto a Punta della Salute, la soglia di salvaguardia sopra la quale scatterà il sollevamento delle barriere del Mose per proteggere Ven ...Statuto speciale per Venezia: il candidato sindaco della Civica Marco Sitran è pronto a realizzare lo scorporo di Venezia insulare dalla terraferma, per ottenere la specialità e quelle agevolazioni fi ...