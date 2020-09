Morte Willy, restano in carcere in tre Belleggia va agli arresti domiciliari (Di mercoledì 9 settembre 2020) AGI - Il gip del tribunale di Velletri ha convalidato gli arresti dei quattro giovani accusati dell'omicidio del 21enne Willy Monteiro, ucciso a calci e pugni a Colleferro in una rissa tra sabato e domenica. restano in carcere i fratelli Gabriele e Marco Bianchi assieme a Mario Pincarelli mentre Francesco Belleggia ha ottenuto i domiciliari. In giornata è prevista l'autopsia presso il Policlinico di Tor Vergata di Roma. La famiglia di Willy, rappresentata dall'avvocato Domenico Marzi, ha nominato come proprio consulente tecnico il professor Antonio Grande. Quello scelto dalla procura di Velletri è Saverio Potenza, mentre Diego Cirilli è l'esperto nominato dai difensori degli arrestati. L'avvocato ... Leggi su agi

matteorenzi : La tragica storia di Colleferro con la morte del povero #WillyMonteiro offre dettagli sempre più squallidi. Penso c… - PieroPelu : Willy è stato ucciso a calci e pugni da uno squadrone della morte sabato notte mentre si divertiva con gli amici. W… - RegioneLazio : 'La Regione Lazio si impegna a pagare le spese legali nel procedimento per la morte di Willy. Non lasceremo da sola… - Antonel23399615 : RT @IlPrimatoN: Alessia Morani, sottosegretario Pd allo Sviluppo economico, addossa la colpa della morte di Willy Monteiro alla destra. FdI… - odioicomunisti : RT @IlPrimatoN: Alessia Morani, sottosegretario Pd allo Sviluppo economico, addossa la colpa della morte di Willy Monteiro alla destra. FdI… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Willy La morte di Willy: gli arrestati negano tutto. Conte telefona al padre Avvenire Caso Colleferro, il Premier Conte: “Scioccato, ho parlato con i genitori di Willy”

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, interviene sul drammatico pestaggio di Colleferro che si è concluso con la morte di un ragazzo di 21 anni. “Ieri sono rimasto veramente e fortemente colpito ...

