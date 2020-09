Moda: le palettes di colori per l’autunno-inverno (Di mercoledì 9 settembre 2020) Pillole di Stile: ecco le palettes di colori per questo autunno-inverno. L’Istituto Pantone ha presentato in dettaglio le 10 tonalità più gettonate “La nostra storia di colori, usati prevalentemente da soli, per la stagione autunno/inverno 2020/2021 trasmette un messaggio di forza e determinatezza con un senso di ottimismo.” Così si è pronunciata Leatrice Eiseman, l’Executive Director del Pantone… L'articolo Moda: le palettes di colori per l’autunno-inverno Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Moda palettes L'intervista a Mary Katrantzou #WONDERWOMAN de L'Officiel - Italy Veronica Leoni interpreta l’attitudine outdoor di Moncler

con un istinto femminile e sensuale. Immaginando un esercito di donne in cerca di un paradiso perduto, si è ispirata all’esotismo di inizio ‘900 e lo ha declinato attraverso un’ottica moderna e funzio ...

Borse 2020: l'It-bag dell'autunno firmata Miu Miu

Si chiama Miu Belle ed è la nuova borsa in nappa matelassè lanciata dalla maison per l'autunno inverno 2020 2021 È stata presentata per la prima volta in passerella con la collezione Miu Miu autunno i ...

con un istinto femminile e sensuale. Immaginando un esercito di donne in cerca di un paradiso perduto, si è ispirata all’esotismo di inizio ‘900 e lo ha declinato attraverso un’ottica moderna e funzio ...Si chiama Miu Belle ed è la nuova borsa in nappa matelassè lanciata dalla maison per l'autunno inverno 2020 2021 È stata presentata per la prima volta in passerella con la collezione Miu Miu autunno i ...