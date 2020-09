Mittelfest, il programma di giovedì 10 settembre 2020 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il meglio delle arti in palcoscenico per il programma di giovedì 10 settembre a Mittelfest: attesa a Cividale la danza di Arearea con “Il Rovescio”, la musica della pianista russa Gala Chistiakova in “Appassionata” e al Palamostre di Udine, in collaborazione con il CSS, il grande teatro di Emma Dante, in scena con “Misericordia”. Particolarmente in linea con il tema del festival 2020, tutte le proposte selezionate per questa giornata dal direttore artistico di Mittelfest, il regista ed intellettuale di Sarajevo Haris Pašovic, che ha scelto l’Empatia come fil-rouge del suo programma, nel quale, agli appuntamenti di spettacolo dal vivo, si aggiunge anche l’esperienza immersiva ed emozionale di “Empati-AR – ... Leggi su udine20

“Immaculata” stasera al teatro Ristori. Tratto dal testo di Colm Tóibín, è stato completato come tributo dalla sorella del regista Livija CIVIDALE Oggi a Mittelfest sono attesi protagonisti della sce ...

Mittelfest scopre l'empatia dal palcoscenico al virtuale

Ieri altra realtà virtuale: quella dello spettacolo di Elio Germano tratto dal Mein Kampf di Hitler; in presenza, invece, l'omaggio a uno dei più significativi registi sloveni, Tomas Pandur con il suo ...

