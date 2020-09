Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, la love story è ormai pubblica: baci e coccole a Ponza (Di mercoledì 9 settembre 2020) ... che hanno affittato una casa tutta per loro a Ponza per passare la loro prima vacanza da 'innamorati ufficiali', come racconta TgCom24. Prima di intraprendere questa nuova 'love story', la Boschi ... Leggi su newnotizie

silvacoscina : @GabrieleGag23_ @Anna10802 @MarcoGeuna @MariaRo99325323 @Agricolturabio1 @e_guarducci @Fata_Turch @pietroraffa… - Michewolf : @caribbeanblue non mi interessa lasciami sognare e io Maria Elena come indipendente esperta in Bellezze la voglio nel mio Fanta governo - Michewolf : Che voglia di mettere fine a questa pantomima di governo, fare nuove elezioni e avere un bel governo con Fabrizio B… - rep_roma : Omicidio Willy Monteiro, convalidato l'arresto dei quattro accusati. Tre restano in carcere, uno ai domiciliari [di… - rep_roma : Omicidio Colleferro, 'Willy non l'abbiamo toccato, abbiamo fatto da pacieri' negano i 4 arrestati [di MARIA ELENA V… -