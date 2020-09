Lo spettro del comunismo si aggira per il Lido di Venezia (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Sei la prima persona che mi dà del leftist, del sinistrorso, dopo John Wayne”: è Dennis Hopper, nella fluviale intervista realizzata da Orson Welles nel 1970, sull’onda della ‘bomba’ “Easy Rider” e sul set del film ‘maledetto’ e mai completato di Hopper, “The Last Movie”. Sono andata a succhiarmi queste due ore e dieci di “Hopper/Welles” - praticamente l’intero ‘grezzo’ recuperato dal polacco Filip Jan Rymsza - perché ai Festival uno avrà pure il diritto di godere a tempo perso.Senza annoiarvi, preciso solo che sono andata a salutare per l’ultima volta l’amico Hopper nel cimitero indio di Taos (New Mexico), dove si è fatto inumare: terra battuta e una semplice croce di legno. A Taos erano state girate le scene della comune hippie di “Easy ... Leggi su huffingtonpost

A settembre la Cina prosegue con i tagli alle importazioni: è il secondo mese consecutivo I timori sull’espansione dei nuovi contagi da covid-19 non aiuta le prospettive di ripresa della domanda Saudi ...

Si affaccia lo spettro di nuove sanzioni e soprattutto di un “no” tedesco al progetto del gasdotto Nord Stream2 dopo il caso di Aleksei Navalny, l’avvelenamento del maggiore oppositore russo a Vladimi ...

