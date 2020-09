La vendemmia del Gavi parte sotto i migliori auspici (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nell’ultimo bimestre crescono le vendite del bianco piemontese, che nel frattempo si prepara a una raccolta anticipata rispetto al 2019. Con un po’ di anticipo rispetto allo scorso anno, partirà la vendemmia del Cortese destinato alla produzione di Gavi Docg, che si presenta in condizioni sanitarie buone. La data stimata è il 15 settembre, sebbene il Consorzio ritenga possibile un leggero anticipo per alcuni singoli appezzamenti. “Considerato l’anticipo del ciclo vegetativo della vite durante il lockdown a marzo si pensava a una vendemmia particolarmente precoce. Ma nei mesi successivi le fasi fenologiche si sono riallineate con le medie stagionali, complice un giugno con piovosità sopra la media ventennale e massime raramente oltre i 30 gradi” commenta Davide Ferrarese, agrotecnico del ... Leggi su vinonews24

