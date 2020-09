La storia di Tilly, coraggiosa 14enne con protesti bioniche che condurrà un programma sky (Di mercoledì 9 settembre 2020) La studentessa Tilly Lockey ha due protesti alle braccia dopo aver perso le mani e le estremità dei piedi a causa della meningite. Ora, però, potrà fare il lavoro dei suoi sogni Prima bambina britannica ad avere arti bionici stampati in 3D, Tilly Lockey, 14 anni, è l’esempio vivente che con la determinazione si … L'articolo La storia di Tilly, coraggiosa 14enne con protesti bioniche che condurrà un programma sky NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : storia Tilly

NewNotizie

Rai Uno, per due serate consecutive (martedì 8 e mercoledì 9 settembre alle ore 21.25), manderà in onda la mini serie dedicata alla figura di Ottilie Von Faber-Castell. Una storia vera che racconta la ...“La strettoia. Come le nazioni possono essere libere” è un maestoso saggio di stampo storico, economico e antropologico, ricco di aneddoti, di storie istruttive e di riflessioni pragmatiche (Daron Ace ...