Juventus, congelata la trattativa con Luis Suarez: i bianconeri monitorano un altro big (Di mercoledì 9 settembre 2020) Luis Suarez congela il suo trasferimento alla Juventus. Lo scrive 'Sport' in Spagna, spiegando che l'attaccante uruguaiano, in uscita dal Barcellona, non sarebbe così "vicino" al passaggio in bianconero e starebbe valutando "tutte le opzioni possibili" prima di prendere una decisione definitiva. L'ex giocatore del Liverpool non ha ancora dato il suo ok al club torinese consapevole di trovarsi davanti all'ultimo grande trasferimento della sua carriera. La Vecchia Signora, non a caso, continua a monitorare la situazione attorno ad Alvaro Morata, che secondo i media spagnoli starebbe spingendo per un ritorno a Torino. Qualora l'Atletico Madrid lasciasse partire il giocatore i colchoneros potrebbero inserirsi per Suarez, ma finora non sono arrivate offerte dal club della capitale.

