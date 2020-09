Isola dei Famosi va in onda a gennaio 2021: Alessia Marcuzzi non ci sarà (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mediaset conferma che l’Isola dei Famosi tornerà in onda su Canale 5, la nuova edizione del reality andrà in onda a gennaio 2021 La nuova edizione dell’Isola dei Famosi andrà in onda a gennaio 2021, a confermare il ritorno in tv del reality ci ha pensato Mediaset con la presentazione dei palinsesti della stagione 2020/2021. Il reality show è rimasto in pausa per un anno, tornerà in onda con molti cambiamenti e novità. Il primo cambiamento riguarda la conduttrice, nei mesi scorsi era stato già svelato che Alessia Marcuzzi non sarà al timone della nuova edizione ... Leggi su nonsolo.tv

ComuneMI : Uno dei quartieri più dinamici della città ritrova il suo legame con il mondo dei mestieri e della sapienza artigia… - SkyArte : Il leggendario cantante dei #Queen,#FreddieMercury nasceva il 5 settembre 1946 nell'esotica isola di Zanzibar. Sky… - FidanzaCarlo : #Lampedusa è ormai al collasso! Queste le immagini che ci giungono dall'isola #siciliana che ormai è prigioniera de… - GiorgioMosci : RT @santegidio_ge: Noi volontari sull'isola dei disperati, dove finisce l'#Europa ma non la speranza - leggi l'articolo su @ilsecoloxix! ??… - CercaVino_en : Argiolas Isola Dei Nuraghi Rosso 'iselis' + Isola dei Nuraghi Bianco 'iselis' 2018 75 cl: €45.98 @… -