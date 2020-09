Inter, si complica Kanté: due le alternative all’asso del Chelsea (Di mercoledì 9 settembre 2020) E' stato uno dei pochissimi giocatori nella storia del calcio ad aver vinto due campionati consecutivi con altrettante maglie diverse. N'Golo Kanté è uno dei migliori centrocampisti al mondo per la sua capacità di unire qualità e quantità e il suo passaggio al Leicester e al Chelsea non è sicuramente passato inosservato. Ai Blues ha trovato subito la vittoria della Premier League, grazie anche al lavoro del tecnico Antonio Conte. L'ex allenatore del club inglese è passato all'Inter e a Milano vorrebbe riavere a disposizione il giocatore. Tuttavia Kanté non sembra disposto a seguirlo.caption id="attachment 774071" align="alignnone" width="1024" Kanté Chelsea (Getty Images)/captionalternativeCosì, se davvero la trattativa dovesse naufragare, ... Leggi su itasportpress

