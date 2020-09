Infortunio Zaniolo, Grassani: 'La Roma può fare causa a Uefa e Fifa' (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono le parole di Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo , alla trasmissione 'Te la do io Tokyo' su Centro Suono Sport, fonti Ansa e La Gazzetta dello Sport ,. Leggi su blitzquotidiano

OfficialASRoma : L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia… - DiMarzio : #Zaniolo, rottura del crociato: dovrà essere operato | #ASRoma - DiMarzio : Infortunio #Zaniolo, si teme lesione al legamento del ginocchio sinistro - CrapanzanoRobin : RT @napolista: Corsport: Dzeko blocca l’affare Milik, il Napoli guarda all’estero (Tottenham?) L’infortunio di Zaniolo non ha cambiato i p… - infoitsport : Il TG di Romanews, gli aggiornamenti della mattina (09/09/2020): possibile operazione all’estero per Zaniolo, ecco… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Zaniolo

"All’inizio diceva ‘ora smetto’, era un po’ sconfortato com’è normale che sia. Ora è carico, gli hanno spiegato che la muscolatura era molto forte e i legamenti leggeri e adesso dice che torna più for ...Inizialmente prevista per questa mattina la seconda operazione del 2020 a Villa Stuart, stavolta all'altro ginocchio, è stata messa però in stand-by. Nicolò Zaniolo è molto provato e assieme al procur ...