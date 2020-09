Il più grande campo profughi della Grecia è stato distrutto da un incendio (Di mercoledì 9 settembre 2020) In Grecia, il più grande campo per migranti, situato a Moria nell’isola di Lesbo, è stato completamente distrutto a causa di un incendio. Non ci sono stati morti o feriti, ma svariate intossicazioni da fumo e le oltre 13mila persone presenti nel campo – da tempo in condizioni critiche di sovraffollamento – sono state fatte evacuare. Le cause del rogo non sono ancora state ricostruite, ma la tesi più accreditata, diffusa anche da Bbc, è che ad appiccare il fuoco siano stati due migranti in segno di protesta per la quarantena imposta dalle autorità greche dopo la scoperta di alcuni casi positivi al Covid-19 (le ultime stime si fermano a 35 migranti), che ha reso la vita dei profughi di Moria ancora ... Leggi su wired

