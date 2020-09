Il formidabile appello per convincere gli italiani a votare No al referendum sul taglio dei parlamentari (Di mercoledì 9 settembre 2020) …per gli indecisi dopo aver visto il video voterete No ad occhi chiusi…#IoVotoNO pic.twitter.com/s5W5Dmghnm — Charles de Batz de Castelmore – Conte d'Artagnan (@conteDartagnan) September 7, 2020 L'articolo proviene da Linkiesta.it. Leggi su linkiesta

RobertoLocate14 : RT @christianrocca: Clamoroso Il formidabile appello per convincere gli italiani a votare No al referendum sul taglio dei parlamentari F… - uolller : RT @christianrocca: Clamoroso Il formidabile appello per convincere gli italiani a votare No al referendum sul taglio dei parlamentari F… - m_mumi : RT @christianrocca: Clamoroso Il formidabile appello per convincere gli italiani a votare No al referendum sul taglio dei parlamentari F… - ninabecks1 : RT @christianrocca: Clamoroso Il formidabile appello per convincere gli italiani a votare No al referendum sul taglio dei parlamentari F… - cincirillo : RT @christianrocca: Clamoroso Il formidabile appello per convincere gli italiani a votare No al referendum sul taglio dei parlamentari F… -

Ultime Notizie dalla rete : formidabile appello Il formidabile appello per convincere gli italiani a votare No al referendum sul taglio dei parlamentari Linkiesta.it ClamorosoIl formidabile appello per convincere gli italiani a votare No al referendum sul taglio dei parlamentari

Il nostro giornale è gratuito e accessibile a tutti, ma per mantenere l’indipendenza abbiamo anche bisogno dell’aiuto dei lettori. Siamo sicuri che arriverà perché chi ci legge sa che un giornale d’op ...

Sorrida, prego!

Ci siamo. Con un brillante comunicato, adagiato su un politichese che nemmeno la vecchia Democrazia Cristiana di Arnaldo Forlani, il team Racing Point annuncia al pianeta che: – si complimenta con il ...

Il nostro giornale è gratuito e accessibile a tutti, ma per mantenere l’indipendenza abbiamo anche bisogno dell’aiuto dei lettori. Siamo sicuri che arriverà perché chi ci legge sa che un giornale d’op ...Ci siamo. Con un brillante comunicato, adagiato su un politichese che nemmeno la vecchia Democrazia Cristiana di Arnaldo Forlani, il team Racing Point annuncia al pianeta che: – si complimenta con il ...