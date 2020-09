I testimoni dell’omicidio di Willy Monteiro e chi ha dato il calcio che lo ha ucciso (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ieri Marco e Gabriele Bianchi, arrestati con l’accusa di omicidio preterintenzionale per la morte di Willy Monteiro Duarte, hanno respinto ogni addebito: “Non lo abbiamo toccato. Respingiamo ogni accusa. Siamo intervenuti per dividere, abbiamo visto un parapiglia e siamo arrivati”. E ci sono due testimoni della rissa che avrebbero visto chi si è accanito su Willy quando era a terra, sferrandogli il calcio alla testa che lo avrebbe ucciso. I testimoni dell’omicidio di Willy Monteiro e chi ha dato il calcio che lo ha ucciso Ieri l’avvocato Massimiliano Pica, legale dei fratelli Bianchi e di Mario Pincarelli, al termine ... Leggi su nextquotidiano

