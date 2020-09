I bimbi di chi lavora in ospedale non vengano al Nido. Polemica a Pisa (Di mercoledì 9 settembre 2020) Alcune mamme di Pisa sono state messe in guardia dalle maestre di un Nido: "Se lavorate a contatto con pazienti Covid non portate i bimbi all'asilo". Poi il Comune ha chiarito tutto Nido Raffaello Binelli  Coronavirus focus Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/09/09/i-figli-di-chi-lavora-in-ospedale-non-graditi-al-Nido-poi-il-comune-di-Pisa-chiarisce-ma-e-Polemica/lavorate in ospedale?Niente Nido per i bimbiEd è Polemica politica Luoghi: ... Leggi su ilgiornale

Con le scuole al via, tutte le paure dei genitori vengono fuori e si amplificano vista l’effettiva poca chiarezza che si percepisce nelle linee guida che si devono seguire. Tra queste vince a man bass ...

Da 1,5 a 2 milioni di dosi di vaccino contro l’influenza saranno presto disponibili nelle farmacie italiane per tutti quegli italiani che non rientrano tra le fasce protette (over 60, bimbi piccoli e ...

