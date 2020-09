Guida Tv Giovedì 10 settembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) Guida Tv Giovedì 10 settembre Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv giovedì 10 settembre Rai 1 ore 20:30 La ragazza dei tuoi sogni – Luciano Ligabue ore 20:35 Techetechetèore 21:25 Nero a Metà 2×01-02 1a Tvore 23:40 Porta a porta Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 Io tu noi, LucioDocufilm speciale su Lucio Battisti ore 23:20 Una Pezza di Lundini ore 23:50 Primo SetProgramma che racconta la riapertura dei set dopo il lockdown Rai 3ore 20:35 Qui Veneziaore 20:45 Un Posto al Sole ore 21:20 Tre Manifesti a Ebbing, Missouri Ebbing, Missouri. Mildred Hayes, arrabbiata ed esasperata dal fatto che dopo sette mesi di ricerche non sia ancora stato catturato l’assassino di sua figlia, decide di affiggere tre cartelloni per sollecitare le ... Leggi su dituttounpop

