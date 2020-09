Genoa 2-1 al Carpi nella prima uscita ufficiale (Di mercoledì 9 settembre 2020) ANSA, - GENOVA, 09 SET - Andrea Favilli trascina il Genoa nella prima gara ufficiale della gestione Maran. In amichevole contro il Carpi , formazione di serie C, i rossoblù vincono 2-1 grazie ad una ... Leggi su corrieredellosport

Appuntamento mercoledì e giovedì alle 17 e alle 22.30 sul canale 13 in Liguria, sul 615 in Piemonte e in streaming su www.telenord.it Due amichevoli per il Genoa in vista della prossima stagione: una ...