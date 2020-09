Export, Latini (SACE): con Patto cresce nostro impegno per imprese (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Teleborsa) – “Stiamo vivendo un contesto di avversità, in cui alle incertezze ereditate dal 2019 si sono aggiunte le conseguenze della pandemia Covid-19 con impatti inevitabili per l’Export a livello nazionale ma anche a livello regionale. Nonostante la severità dello shock, in realtà vediamo i presupposti per una ripartenza (domani sarà l’occasione per presentare il nostro rapporto annuale sull’Export per capire le prospettive del prossimo anno), una ripartenza che inevitabilmente dovrà essere trainata da quel grande fattore di resilienza per la nostra economia che è l’Export. Ovviamente SACE, nell’ambito del Patto per l’Export, è pronta a fare la sua parte in questa ... Leggi su quifinanza

Roma, 09 set 19:22 - (Agenzia Nova) - Nonostante il periodo avverso, dovuto alle emergenti tendenze protezionistiche e alle conseguenze della pandemia, Sace è pronta a fare la sua parte per il rilancio dell'export e dell'economia nazionale.

