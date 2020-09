Dugenta, lo scrittore Di Cerbo presenta “La luce velata” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDugenta (Bn) – “La luce velata” edizioni 2000diciassette, è il romanzo d’esordio dello scrittore Valerio Di Cerbo, che presenta alla ribalta della narrativa una fatica letteraria di genere romance. Una storia che nasce spontaneamente attraverso un talento nel mischiare emozioni, passioni e personaggi non sempre facili, che rimangono nel cuore e che si fa fatica a lasciare andare. La costruzione della storia si spinge nella parte più introspettiva dell’essere umano, restituendo un percorso d’amore impervio e a volte anche doloroso da affrontare, in cui i sentimenti diventano un bagliore illuminante che s’intravede solo alla fine. L’amore viene alimentato dalla consapevolezza della perfezione di un rapporto nato per ... Leggi su anteprima24

