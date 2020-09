Dl Semplificazioni, Coldiretti: “Cade il segreto di Stato sui cibi importati” (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Teleborsa) – Sarà ora possibile conoscere la provenienza delle derrate alimentari importate dall’Italia, grazie ad una norma inserita nel Dl Semplificazioni e caldeggiata dalle associazioni degli agricoltori, che rende trasparente l’informativa sui flussi agro-alimentari. Una notizia accolta molto positivamente dalla Coldiretti, associazione che rappresenta gli agricoltori italiani, che parla di un “risultato storico” raggiunto grazie alla battaglia della trasparenza che ha portato avanti sino ad oggi. Un provvedimento importante che si affianca all’etichettatura obbligatoria che è già in vigore in Italia per molti prodotti e che la Coldiretti chiede di estendere in ambito Ue a tutto l’agroalimentare. “Cade il segreto di Stato sui ... Leggi su quifinanza

