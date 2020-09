Diritto agroalimentare: arriva il primo corso di laurea (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nasce il primo corso di laurea in Diritto agroalimentare: l’Università di Torino lo erogherà in modalità on line nell’anno accademico 2020/2021 Presentato nella sede di Confindustria Cuneo per il nuovo corso di laurea in Diritto agroalimentare dell’Università degli Studi di Torino, il primo in Italia nel settore giuridico legato all’agroalimentare. L’agroalimentare, settore strategico per il sistema… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

DimitriDeVita : RT @Green__Planner: Nasce a Cuneo, presso l’Università di Torino, il primo corso di laurea in Italia di Diritto Agroalimentare https://t.co… - Green__Planner : Diritto agroalimentare: ecco dove si studia - pgei : Diritto agroalimentare: nasce a Cuneo il primo corso di laurea italiano - Green__Planner : Nasce a Cuneo, presso l’Università di Torino, il primo corso di laurea in Italia di Diritto Agroalimentare… -

Ultime Notizie dalla rete : Diritto agroalimentare Diritto agroalimentare: ecco dove si studia Green Planner Esposto sulla gestione del Centro Agroalimentare: la vicenda alla Corte dei Conti

SAN BENEDETTO - Da una parte si delibera che il Centro agroalimentare Piceno è una partecipata a controllo pubblico, dall’altro si adottano provvedimenti che vanno in netto contrasto con tale situazio ...

Università: Cuneo, al via corso laurea diritto Agroalimentare

A Cuneo, in autunno, prenderà il via un corso di laurea triennale, inedito in Italia, in diritto Agroalimentare. La nuova offerta del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino a Cuneo v ...

SAN BENEDETTO - Da una parte si delibera che il Centro agroalimentare Piceno è una partecipata a controllo pubblico, dall’altro si adottano provvedimenti che vanno in netto contrasto con tale situazio ...A Cuneo, in autunno, prenderà il via un corso di laurea triennale, inedito in Italia, in diritto Agroalimentare. La nuova offerta del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino a Cuneo v ...