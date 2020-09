Cresce coscienza ambientale degli italiani, più attenti a sostenibilità (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La coscienza ambientale degli italiani è sempre più forte, tanto che rispetto a due anni fa l'81% degli intervistati – erano il 73% a ottobre 2018 – è disposto a spendere più di prima per acquistare prodotti o servizi rispettosi dell'ambiente. Il dato emerge dal focus “Sostenibilità” dell'Osservatorio Mensile Findomestic di agosto 2020, realizzato in collaborazione con Eumetra in occasione del lancio del “Prestito Green”, il prestito personale per piccole e grandi spese che promuovono l'energia rinnovabile, la mobilità sostenibile e l'efficientamento energetico della casa.La ricerca di Findomestic evidenzia come l'88% degli italiani sia sensibile alla ... Leggi su liberoquotidiano

