Coronavirus, ultime notizie dal mondo. AstraZeneca sospende i test su vaccino: "Reazione anomala" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – Il Coronavirus nel mondo ha contagiato finora oltre 27 milioni di persone, provocando più di 890mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 9 settembre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – AstraZeneca sospende i test sul vaccino: "Reazione anomala" – Il gruppo farmaceutico AstraZeneca ha annunciato una sospensione

