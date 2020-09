Colleferro, Buschini: denunceremo a autorità tutti post odio su Willy (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma – “Segnaleremo alle autorita’ tutti i post, i messaggi social offensivi, oltraggiosi che riguardino Willy Monteiro Duarte”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini a margine dei lavori dell’Assemblea. “La morte di Willy sta avvenendo anche attraverso i social, con dementi che tirano fuori odio ed espressioni pazzesche verso un ragazzo di 21 anni- ha spiegato Buschini- E’ vergognoso che sia possibile pubblicare qualunque cosa, e’ vergognoso che ci si possa sentire impuniti usando strumenti come facebook o twitter. Sono urgenti regole severe, chiare non per imbrigliare la liberta’ di espressione, ma per regolamentare un mondo, come e’ la rete, i social che tanti danni ... Leggi su romadailynews

