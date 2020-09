C’è prevenzione possibile dal Covid19? (Di mercoledì 9 settembre 2020) Come interagiscono la vitamina D, la vitamina C o lo zinco con il sistema immunitario e possono queste sostanze avere un ruolo nella prevenzione di malattie infettive come il Covid19? Per far luce su questo tema, sfatare fakenews circolate nel periodo di massimo shock collettivo per la pandemia da coronavirus e contribuire alla diffusione di una corretta informazione sul tema, in avvicinamento a SaluTO 2020, che si terrà al Teatro Regio di Torino il 25 e 26 settembre, l’infettivologo Giovanni Di Perri, professore di Malattie Infettive alla Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino, dialoga con Arianna Di Stadio, coordinatore dell’Attività di ricerca del dipartimento di Otorinolaringoiatria dell’Università di Perugia. Modera Federico Mereta, giornalista scientifico. L’incontro vuole ... Leggi su dilei

