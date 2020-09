Campania: Ruotolo, ‘comizio Salvini cancella Piazza Matteotti, uno sfregio’ (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set. (Adnkronos) – ‘Il manifesto del comizio di Salvini indica ‘Piazza della Posta’ e non Piazza Matteotti si tratta di un grave affronto alla città delle Quattro giornate ed è pericoloso messaggio”. Lo denuncia il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto in un post divenuto virale. Il riferimento è all’iniziativa elettorale di venerdì del leader della Lega a Napoli. “Per noi napoletani e per tutti gli antifascisti -aggiunge- quel riferimento rappresenta uno sfregio in piena regola, perché sappiamo tutti benissimo chi era Giacomo Matteotti e per noi quella è da sempre Piazza Matteotti. Chi ha una certa età, ricorda perfettamente i manifesti del Msi ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Campania Ruotolo Campania: Ruotolo, 'comizio Salvini cancella Piazza Matteotti, uno sfregio' SassariNotizie.com Il manifesto revisionista di Salvini: piazza Matteotti a Napoli diventa piazza della Posta, come in epoca fascista

Sovranista di sicuro. Ma in campagna elettorale Matteo Salvini si scopre anche revisionista. L'occasione è fornita dalla prossima tappa napoletana del leader leghista, schnierato in prima persona per ...

Elezioni suppletive 2020, dove si vota? Candidati e risultati

Nel 2020 si è già votato in tre collegi per le elezioni suppletive a Napoli, Roma e in Umbria, ma adesso nell’election day si dovranno eleggere altri due senatori. Dopo i primi tre round delle elezion ...

Sovranista di sicuro. Ma in campagna elettorale Matteo Salvini si scopre anche revisionista. L'occasione è fornita dalla prossima tappa napoletana del leader leghista, schnierato in prima persona per ...Nel 2020 si è già votato in tre collegi per le elezioni suppletive a Napoli, Roma e in Umbria, ma adesso nell’election day si dovranno eleggere altri due senatori. Dopo i primi tre round delle elezion ...