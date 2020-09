Calciomercato, Suarez rompe il silenzio sulla Juventus: che annuncio! (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’attaccante uruguaiano Luis Suarez, nel mirino della Juventus, si lascia andare ad uno sfogo sui social: una storia che è un annuncio sul suo futuro Vuole solo la Juventus, si diceva negli ultimi giorni, anzi ha già un accordo con i bianconeri. Che si riferisca proprio a loro non si sa, ma Luis Suarez ha rotto il silenzio e lo ha fatto in maniera clamorosa. Una storia su Instagram con poche parole ma che vanno diritto al punto: “Mentre escono fake news, io…” con l’emoji dell’ok e la faccina sorridente. Sorride della false notizie Suarez ed è quasi certo che faccia riferimento proprio alle notizie sul suo futuro che ormai da giorni occupano le prime pagine dei quotidiani spagnoli, italiani e non solo. Una storia ... Leggi su bloglive

