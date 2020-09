BOOM! A Live Non è la D’Urso la reunion del Grande Fratello 1 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Grande Fratello 20 anni fa la tv è cambiata. Era il 14 settembre 2000 quando sugli schermi di Canale 5 comparve un programma destinato a segnare uno spartiacque nella storia della tv. Quel programma era Grande Fratello. E ora è tempo di celebrare l’anniversario con una speciale reunion. Niente a che vedere però con il debutto di Grande Fratello Vip 5 previsto proprio per il 14 settembre. DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi in anteprima che, nella prima puntata del 13 settembre, Live – Non è la D’Urso riunirà i concorrenti del primo storico GF. Barbara D’Urso ospiterà il cast pressochè al completo nell’attesa reunion di un programma che l’ha ... Leggi su davidemaggio

