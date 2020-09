Berlusconi migliora e dal san raffaele telefona a sorpresa ai suoi senatori (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il leader di Forza Italia cita Platone e auspica una massiccia adesione al voto per mandare a casa il governo. Poi prima dei saluti aggiunge: 'Sto meglio, lotto contro una malattia infernale e voglio ... Leggi su tg.la7

«Oggi, martedì 8 settembre 2020, possiamo confermare l’osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole. Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti». Cos ...ROMA La grande paura è passata. A cinque giorni dal ricovero per un principio di polmonite bilaterale il quadro clinico di Silvio Berlusconi, positivo dal 2 settembre al Covid, è in progressivo miglio ...