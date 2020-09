Belen Rodriguez non trattiene le lacrime per il figlio Santiago (Di mercoledì 9 settembre 2020) Belen, come è noto, è molto legata la figlio Santiago. La donna lo ama alla follia, ma si sta rendendo conto che è sempre più grande. Rodriguez (fonte foto: Instagram, @BelenRodriguezrealBelenRodriguezreal)Santiago è il frutto dell’amore tra Belen e Stefano De Martino. Il loro amore che, questa estate è finito su tutti i giornali a causa della loro nuova rottura, gli ha donato questo splendido bambino che però ogni anno che passa diventa sempre più grande. Entrambi, come più di una volta hanno dichiarato e mostrato, sono innamorati pazzi del piccolo e molto orgogliosi di lui. Ovviamente il bambino era davvero molto contento che i due ... Leggi su chenews

zazoomblog : Belen Rodriguez la sua casa da sogno Regno d’amore ma senza Stefano - #Belen #Rodriguez #sogno #Regno - DonnaGlamour : Antonino Spinalbese: ecco chi è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez - Italia_Notizie : Quel 'segno' su Belen che rivela l'ultimo segreto di Belen Rodriguez - blogtivvu : Stefano De Martino smentisce gli ultimi flirt: Belen Rodriguez? E’ tornato il sereno, il gossip di “Chi” e le foto… - Novella_2000 : Belen e il suo nuovo fidanzato si fanno lo stesso tatuaggio (FOTO) -