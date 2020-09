Atletico Madrid, no alla Juventus per la cessione di Morata (Di mercoledì 9 settembre 2020) Secondo il quotidiano catalano Sport, l’Atletico Madrid avrebbe blindato Alvaro Morata. La Juventus, come è noto, sarebbe interessata a riportare l’attaccante spagnolo in bianconero dopo le due stagioni altalenanti vissute all’ombra della Mole, ma i colchoneros non sono affatto d’accordo e non intendono cedere un giocatore pagato 56 milioni di euro, anche se lo stesso ex Real Madrid vorrebbe andar via in quanto non convinto di essere un titolare. Leggi su sportface

DiMarzio : #Inter, #Barcellona, #Chelsea, #TottenhamHotspur e #Atleti: le immagini e i dettagli delle nuove terze maglie targa… - Atletico_MD : ?? Giuliano Simeone firma contrato profesional con el Atleti ? - sportface2016 : #AtleticoMadrid, no alla #Juventus per la cessione di #Morata - H0PESTR0M : Spettacolo la terza maglia del real Madrid se non tifassi atlético la comprerei subito - MomentiCalcio : #Parma, il sogno è #NehuenPerez dell’Atletico Madrid: potrebbe arrivare in prestito anche via #Roma -