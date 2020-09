Verso le votazioni federali: cosa volete chiedere a Ignazio Cassis? (Di martedì 8 settembre 2020) L'Iniziativa UDC chiede che la Svizzera rinunci alla libera circolazione delle persone. Le vostre domande al ministro Leggi su media.tio.ch

ChiamatemiMello : Non so come sono andate le votazioni ma parto prevenuta. SE VINCONO I BTS NON BUTTATE ODIO, RISPETTATELE. LORO PROV… - tae_tea_00 : RT @SottonaPerHobi: VERSO LE 7 FINISCONO LE VOTAZIONI E STIAMO PERDENDO!!! PER FAVORE USATE QUESTE DUE FRASI: I followed @965TDY and I vote… - kitsuxjapan___ : RT @SottonaPerHobi: VERSO LE 7 FINISCONO LE VOTAZIONI E STIAMO PERDENDO!!! PER FAVORE USATE QUESTE DUE FRASI: I followed @965TDY and I vote… - EleFrattii : RT @SottonaPerHobi: VERSO LE 7 FINISCONO LE VOTAZIONI E STIAMO PERDENDO!!! PER FAVORE USATE QUESTE DUE FRASI: I followed @965TDY and I vote… - stef_taekook : RT @SottonaPerHobi: VERSO LE 7 FINISCONO LE VOTAZIONI E STIAMO PERDENDO!!! PER FAVORE USATE QUESTE DUE FRASI: I followed @965TDY and I vote… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso votazioni Verso le votazioni federali: cosa volete chiedere a Ignazio Cassis? Ticinonline Elezioni regionali, Sappa: "Per il territorio e il turismo di Imperia dobbiamo puntare sulla bretella autostradale Albenga-Carcare-Predosa" (Video)

Per il candidato del centrodestra alla carica di consigliere regionale inoltre, per la manutenzione della rete viaria provinciale: "Bisogna evolvere verso altre forme di finanziamento ai comuni, ai co ...

Icardi a Valenza fa promesse sul Mauriziano e scoppia lo scontro

VALENZA – Scintille a Valenza a pochi giorni dalle elezioni. A scatenare la fibrillazione politica la visita dell’assessore alla Sanità della Regione, Luigi Icardi. L’esponente regionale ha incontrato ...

Per il candidato del centrodestra alla carica di consigliere regionale inoltre, per la manutenzione della rete viaria provinciale: "Bisogna evolvere verso altre forme di finanziamento ai comuni, ai co ...VALENZA – Scintille a Valenza a pochi giorni dalle elezioni. A scatenare la fibrillazione politica la visita dell’assessore alla Sanità della Regione, Luigi Icardi. L’esponente regionale ha incontrato ...