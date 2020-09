‘Uomini e Donne’, Pamela Barretta dopo la furiosa lite in studio con Tina Cipollari pubblica le prove della sua verità! (Video) (Di martedì 8 settembre 2020) Neanche il tempo di iniziare che già arrivano i primi scontri nella nuova stagione di Uomini e Donne! Durante la seconda puntata del dating show di Canale 5, tornato in onda proprio ieri pomeriggio, Tina Cipollari e Pamela Barretta hanno dato vita ad uno scontro davvero infuocato. La dama è arrivata in studio per rivelare a tutti i presenti non solo gli strascichi della fine della storia con il cavaliere ma anche per precisare che Enzo – che nel frattempo sembrava pronto a risedersi nel parterre – in realtà sarebbe fidanzato. Questo atteggiamento di Pamela ha fortemente infastidito l’opinionista, che ha inizio a tuonare: “La vostra relazione è finita, perché continui a seguirlo, a controllarlo? ... Leggi su isaechia

nzingaretti : Solidarietà a @ellyesse. Il sessismo è una brutta bestia, come la stupidità degli uomini che insultano e offendono le donne - matteosalvinimi : Il futuro del nostro Paese non può essere il modello Conte, Bonafede, Pd, Renzi e 5Stelle. C’è bisogno di un’Italia… - virginiaraggi : Oggi è il 77esimo anniversario della Difesa di Roma dall'occupazione nazista. Abbiamo ricordato a Porta San Paolo i… - massimo006 : @Losca71 @69blackout quella frase descrive una realtà di fatti (ovviamente, se il genitore decide di fare realmente… - boscodiconifere : @dxdewtf 1) Viene usato per zittire le donne in generale, femministe radicali o meno, ed è spesso accompagnato da m… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia