‘Uomini e Donne’: l’opinione di Chia sulla puntata dell’8/09/20 (Di martedì 8 settembre 2020) Ma dopo vent’anni in cui l’unica cosa a cambiare nel tempo, nello studio di Uomini e Donne, era Gemma Galgani (no, scherzo, dai… ad un certo punto aveva fatto la sua inattesa comparsa anche la macchinetta del Caffè Borbone), fa strano solo a me tutta questa improvvisa ventata di novità agli Elios? Il pubblico dietro ai tronisti, le gradinate accanto a Maria De Filippi traboccanti di corteggiatori, la passerella dall’alto per l’imperdibile sfilata di chiunque faccia il suo ingresso in puntata che nemmeno Loredana Favoloso a Live – Non è la D’Urso con Rapide in sottofondo. Io boh. Cioè, in tempi di Coronavirus mascherine e plexiglass ovviamente me li aspettavo, eh, ma tutto il resto mi ha colta più impreparata dell’inaspettato avvento di una gioia. E mi ha destabilizzato tanto quanto, tra ... Leggi su isaechia

