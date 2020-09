Ultim’ora – Sorrento, candidato a sindaco positivo, gli altri in isolamento (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSorrento – Un candidato a sindaco di Sorrento, Marco Fiorentino, è risultato positivo al Covid-19. E’ quanto ha riportato Adnkronos in serata. Gli altri tre candidati Massimo Coppola, Mario Gargiulo e Francesco Gargiulo, che con lui nei giorni scorsi avevano partecipato a un confronto pubblico, sono stati posti in isolamento domiciliare su indicazione del Dipartimento di prevenzione della Asl Napoli 3 Sud in attesa dei tamponi. A renderlo noto è il sindaco uscente di Sorrento, Giuseppe Cuomo. “A loro – dichiara Cuomo – l’augurio che tutto possa risolversi per il meglio“. L'articolo Ultim’ora – Sorrento, ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Ultim’ora Sorrento Sorrento. Ragazzo denunciato per l'aggressione a Piazza Lauro Positanonews