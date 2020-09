Ultime Notizie Roma del 08-09-2020 ore 15:10 (Di martedì 8 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno martedì 8 settembre fa dell’informazione torneremo alla normalità rispetto agli allenamenti delle regole sugli aiuti di stato il patto di stabilità decisi a seguito della pandemia sul coronavirus l’ha detto il commissario europeo all’economia Paolo Prima di tutto Dobbiamo decidere la tempistica aggiungere perché dobbiamo dare il tempo necessario alle economie Gentiloni sostiene poi che pagheremo il debito generato dal recovery Fund attraverso le risorse proprie dell’UE lui mi sa che stiamo lavorando sul salario minimo domani intanto a Palazzo Chigi riunione del comitato interministeriale per gli affari europei su recovery Fund prima io avverte deve servire alle nostre aziende per creare più lavoro quindi l’economia ... Leggi su romadailynews

Focolaio in Trentino, aumentano i contagi nell'azienda di carni - Sgarbi: "Se Zangrillo cambia idea e Berlusconi peggiora, allora ho sottovalutato il coronavirus" - Coronavirus, ultime notizie. Negli Usa superati i 6,3 milioni di casi. In India 1.133 nuovi decessi: il numero più… - Omicidio Willy. 'In fin dei conti cosa hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso un extracomunitario': le agghiacciant… - Salvini attacca De Luca: 'Pensi ai suoi cittadini come fa con i suoi autisti'

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus ultime notizie, Mattarella: “Pandemia allarga il divario sociale” Fanpage.it Il misterioso Space Shuttle cinese è appena tornato sulla Terra

Tutto sembra essere andato come previsto: lo Space Shuttle cinese è infatti riuscito a tornare sulla Terra dopo aver trascorso due giorni in orbita. Ma le informazioni che abbiamo a disposizione su di ...

Un posto al sole, salta il matrimonio di Niko e Susanna

Per rivedere o recuperare la puntata cliccate su questo link. Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News ...

