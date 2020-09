Tuttosport: Higuain disposto a rinunciare ad una parte dell’ingaggio per favorire l’uscita dalla Juve (Di martedì 8 settembre 2020) Tuttosport scrive che ieri il fratello di Gonzalo Higuain, Nicolas, ha icontrato i dirigenti della Juventus per trattare la buonuscita del Pipita e la rescissione del suo contratto. “Non siamo ancora alla stretta finale, ma da ieri Higuain è un po’ più lontano da un ambiente che per due stagioni (2016-18) l’ha idolatrato e poi pian piano ha visto scolorire il profilo di un attaccante comunque di statura mondiale. I dirigenti Juventini e Nicolas Higuain si sono dati appuntamento a u nuovo incontro, fissato a breve scadenza. Ma, nel frattempo, il fratello di Gonzalo può tranquillamente approfondire i discorsi già abbozzati con l’Inter Miami di David Beckham, primissimo sponsor dell’eventuale sbarco dell’argentino negli Stati ... Leggi su ilnapolista

napolista : Tuttosport: Higuain disposto a rinunciare ad una parte dell’ingaggio per favorire l’uscita dalla Juve Gonzalo è un… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: Vertice positivo tra la #Juventus e il fratello di #Higuain. L’attaccante più vicino alla rescissione del contratto e intan… - Moixus1970 : RT @capuanogio: Vertice positivo tra la #Juventus e il fratello di #Higuain. L’attaccante più vicino alla rescissione del contratto e intan… - serpicofra : RT @capuanogio: Vertice positivo tra la #Juventus e il fratello di #Higuain. L’attaccante più vicino alla rescissione del contratto e intan… - capuanogio : Vertice positivo tra la #Juventus e il fratello di #Higuain. L’attaccante più vicino alla rescissione del contratto… -