Tra Pd e M5s torna il braccio di ferro sul Mes (Di martedì 8 settembre 2020) Il doppio no che arriva da Crimi e Di Maio gela Zingaretti che ieri aveva sollecitato di ricorrere al meccanismo. Si smarca dalle polemiche il premier: valuteremo in Parlamento Leggi su tg.la7

NicolaPorro : ?? Dai #banchi di #Arcuri, ai verbali del #Cts, ai veti reciproci tra #Pd e #M5s. I giallorossi raccontano balle da… - Patty_LAbbate : È stato un fine settimana intenso ed esaltante in Puglia, al fianco di @luigidimaio ed @AntoLari1986, per raccontar… - CarloStagnaro : L'incredibile storia delle regionali in #Liguria: @davidallegranti racconta la corsa interna al centrodestra… - NonnaMaria15 : RT @NicolaPorro: ?? Dai #banchi di #Arcuri, ai verbali del #Cts, ai veti reciproci tra #Pd e #M5s. I giallorossi raccontano balle da mesi. E… - MarceVann : @marcellone8 @RisatoNicola @pinacopiteca Eh ma, vedi, 'visto che c'è un progetto di alleanza strutturale e non solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra M5s IX Municipio, Cucunato (Lega): "Con il M5S l'apertura delle scuole tra caos, incertezze e scarica barile" Il Faro Online Tra Pd e M5s torna il braccio di ferro sul Mes

Il doppio no che arriva da Crimi e Di Maio gela Zingaretti che ieri aveva sollecitato di ricorrere al meccanismo. Si smarca dalle polemiche il premier: valuteremo in Parlamento ...

Crema, negativo il tampone del bambino della materna

Un caso sospetto di coronavirus in una scuola materna di Crema fa rimanere a casa un'intera classe. Poi arriva l'esito negativo del tampone Un caso sospetto di coronavirus in una scuola materna di Cre ...

Il doppio no che arriva da Crimi e Di Maio gela Zingaretti che ieri aveva sollecitato di ricorrere al meccanismo. Si smarca dalle polemiche il premier: valuteremo in Parlamento ...Un caso sospetto di coronavirus in una scuola materna di Crema fa rimanere a casa un'intera classe. Poi arriva l'esito negativo del tampone Un caso sospetto di coronavirus in una scuola materna di Cre ...