Scuola, un positivo tra il personale a Lodi (Di martedì 8 settembre 2020) ... compreso ieri, erano, per il Lodigiano 2.477, 35.044 in tutta l'Ats,: in media il 58% si è prenotato tramite il sito www.prenotasalute.regione.lombardia.it o l'app Salutile, il 42% col numero verde ...

Salgono i contagi, scendono le mascherine. Complice la serata calda, il rientro di molti dalle vacanze, la città di Salerno si presenta stasera piena di persone per strada con un rilassamento generale ...

Giulio Tarro: “La scuola può iniziare senza panico. Gli asintomartici non sono untori”

Basta allarmismi fuori luogo. Il virologo Giulio Tarro non si fa condizionare dal clima che circola. Stop ai tentennamenti, a partire dalla scuola che «può benissimo iniziare». Lo slittamento non ha s ...

