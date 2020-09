Sconcerti: l’Italia di Mancini è più olandese dell’Olanda (Di martedì 8 settembre 2020) L’Italia di Mancini è più olandese dell’Olanda secondo quanto scrive oggi Mario Sconcerti sul Corriere della Sera commentando la prestazione di ieri sera per la Nations League È stata così una buona Italia, sarebbe ottima se ci fosse stato il pubblico. L’età del virus ha ridotto a niente il fattore campo, per cui vincere al Johan Cruyff Stadium è come vincere a Frascati. È tornata l’Italia di Mancini, soprattutto nel primo tempo. Non un dominio di gioco cercato, ma un continuo piccolo, rapido contropiede ad ogni palla recuperata. Giocare di prima non è per tutti, noi lo facciamo spesso. Non è un gioco italiano e non è nemmeno europeo. È la sintesi autonoma di un bravo tecnico che sottomette la qualità normale dei ... Leggi su ilnapolista

